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Eğitim

MEB: 500 engelli öğretmen atanacak

Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak

27 Ocak 2021 15:12

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan adaylar arasından 500 engelli öğretmen atayacak.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-2020 yıllarındaki EKPSS'ye katılanlar arasından atama yapılmak üzere 1-5 Şubat'ta ön başvurular alınacak.

Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 11 Şubat'ta "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Adaylar, ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını "personel.meb.gov.tr" adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

Atamalar, 16 Şubat'ta yapılacak.

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