-MEB: "FIRSATÇILIK" DEĞERLENDİRMESİ ÜZÜCÜ" ANKARA (A.A) - 17.09.2010 - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen açığının ücretli öğretmenlerle kapatılmaya çalışılmasının ''fırsatçılık'' olarak değerlendirilmesinin üzüntü verici olduğunu belirterek, KPSS ile ilgili soruşturmanın yönü doğrultusunda verilecek idari karar sonrasında atamaların ''olabilecek en kısa sürede'' gerçekleştirileceğini bildirdi. MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklama, internet sitesinden duyuruldu. Açıklamada, bazı eğitim sendikalarından ''KPSS skandalı nedeniyle okullar öğretmen açığı sorunu ile açılacak. Milli Eğitim Bakanlığının kadro bekleyen öğretmenleri ücretli öğretmen olarak istihdam etmesi kriz fırsatçılığıdır, ücretli köleliktir, vurgundan pay alma çabasıdır'' yönünde eleştirilerde bulunduğu ifade edilerek, bu nedenle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bilindiği üzere, Ağustos ayında yapılması planlanan 30 bin kadrolu öğretmen alımı, KPSS'ye ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle başvuruda bulunan öğretmen adayları açısından telafisi güç hukuki ihtilafların doğmaması adına durum netleşinceye kadar ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ancak bu bir iptal değil, geçici bir süre için sadece ertelemedir. Atamalar yapılmayacak anlamını ise kesinlikle taşımamaktadır. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerin kadrolu istihdamı temel politikamızdır ve bu yönde gösterdiğimiz gayret de ortadadır. Nitekim, en fazla kadrolu öğretmen ataması dönemimizde gerçekleştirilmiştir. Ertelemeden dolayı ücretli öğretmenlerle hizmet götürmeye çalışmamızın 'fırsatçılık' olarak değerlendirilmesi üzüntü vericidir. Atamaların ertelenmesi kararı şahsi tasarruflarla verilmiş bir karar değildir, şahsi tasarrufla verilecek bir karar da olamaz. Kim olsa bu yönde karar verirdi. Bakanlık makamı şahsi duygu ve düşüncelere göre değil, mevcut hukuki duruma göre karar verilecek bir makamdır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, soruşturmanın yönü doğrultusunda verilecek idari karar sonrasında atamaların olabilecek en kısa sürede gerçekleştirileceğini bir kez daha hatırlatırız.''