-MEB 30 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAK KIZILCAHAMAM (A.A) - 02.11.2010 - Milli Eğitim Bakanlığının 30 bin öğretmen atamasını, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçları açıklandıktan sonra kasım sonu veya aralık başında yapacağı bildirildi. Alınan bilgiye göre, MEB sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki atama takvimine ilişkin hazırlıklara başladı. MEB yetkilileri sınav sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM'nin bakanlığa sınava girenlerin sayısını ve aldıkları puanları bildireceğini, bu aşamadan sonra illerden öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin kontenjanların isteneceğini belirtti. Yetkililer, hangi branşta kaç öğretmen alınacağını ve öğretmenlik branşlarının taban puanlarının yeniden belirleneceğini ifade ederek, daha sonra adaylara başvuru duyurusu yapılacağını söyledi. Yetkililer, tüm bu işlemler göz önüne alındığında öğretmen atamalarının Kasım sonu veya Aralık başında yapacağı kaydetti. Bu arada dün YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sonuçlarının 10 güne kadar açıklanacağını bildirmişti.