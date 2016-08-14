MEB 29 yayınevine ait tüm kitapları yasakladı

Milli Eğitim Bakanlığı 29 yayınevine ait tüm kitapların okullara sokulmasını yasakladı. Bakanlık bu yayınevlerine ait okul kütüphanelerde bulunan tüm dergi ve kitapların hurdaya gönderilmesini istedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okullara bir yazı göndererek Fethullah Gülen cemaatine ait olduğu ileri sürülen yayınevlerine ait kitap, dergi ve gazeteleri yasakladı. Yasak listesinde toplam 29 yayınevi, 15 dergi, 45 de gazete var.

Gazete Duvar’dan Sadık Güleç’in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okullara ve bakanlığa bağlı bütün kurumlara gönderilen yazının tarihi 9 Ağustos.

Gülen’in tüm kitapları yasaklandı

Daha önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fethullah Gülen tarafından yazılan kitaplar ile CD, DVD ve Diğer Elektronik materyallerden oluşan 672 eserin yasaklanmasına karar vermişti. Mahkeme, “terör propagandası” yapıldığı gerekçesi ile bu eserlerin basım, dağıtım ve satışının yasaklanmasını ve piyasada bulunanlara el konulmasına da hükmetmişti.

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