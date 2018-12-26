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Eğitim

MEB, 200 milli sporcuyu 'sözleşmeli öğretmen' atayacak

200 milli sporcu "sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni" olarak görevlendirilecek

26 Aralık 2018 02:29

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 200 milli sporcu 1 Şubat 2019'da beden eğitimi branşında sözleşmeli öğretmen olarak atanacak.

MEB'in internet sitesinden yayımlanan duyuruda, milli sporcuların "beden eğitimi" alanında sözleşmeli öğretmen olarak 2019 yılında atanmasına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, başvuracak milli sporcularda olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk 3 dereceye girme şartı aranacak.

Söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek "milli sporcu" belgesi alınmış olması gerekecek.

Başvurular, "http://personel.meb.gov.tr" adresindeki "milli sporcuların ataması" linkinden elektronik başvuru formu doldurularak takvimde belirtilen sürelerde yapılacak.

Başvurmak isteyenler, "beden eğitimi" alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Başvurular 23-29 Ocak 2019'da alınacak ve atamalar 1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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