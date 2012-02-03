-MEB 15 bin 934 öğretmen atadı ANKARA (A.A) - 03.02.2012 - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin 934 kadroya öğretmen atadı. Öğretmen atamaları dolayısıyla Bakanlığın Başöğretmen Salonu'nda tören düzenlendi. MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hikmet Çolak, göreve yeni başlamasından dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti. 30 ile 65 branşta 17 bin kadrolu öğretmen ataması yapılacağını belirten Çolak, bu illerin en çok ücretli öğretmenlerin görev yaptığı iller olduğunu, ücretli öğretmenlerin çalıştığı noktalar üzerinden alımın yapılacağını anlattı. Bu atama için toplam 86 bin 129 başvurunun yapıldığını, ancak bu başvurulardan 79 bin 490'ının geçerli sayıldığını bildiren Çolak, ''Yerleri belirlerken ücretli öğretmenlerin sayısını sınava girenlerin sayısıyla örtüştürdük. Bizim öngörümüz üzerinden 17 binin tamamına talipli öğretmen adayı arkadaşlarımız vardı, fakat 2 alanda hiç başvuru olmadı, 5 alanda da beklenenden daha az başvuru oldu'' diye konuştu. Milli Eğitim Bakanlığının 662 bin öğretmen ve 70 bin kişilik eğitim kurumu idarecisi olan bir aile olduğunu belirten Çolak, bu sayının atamayla daha da büyüyeceğini ifade etti. -''Gemi Kaptanlığı'' ile ''Harita Tapu Kadastro''ya hiç başvuru olmadı- Salonda bulunanlar arasında ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, sevinç çığlıkları attı ve mutluluklarını yakınlarına sarılarak paylaştılar. Atanma sonuçlarını öğrenen bazı anne ve babalar da bu haberi çocuklarına telefonla arayarak verdi. Atama sonucuna göre 17 bin kadroya 15 bin 934 öğretmen ataması yapıldı. Yetkililer boş kalan kontenjanların, ''gemi kaptanlığı'' ve ''harita tapu kadastro'' alanlarında hiç başvuru yapılmamış olmasından ve bazı branşlara yeterli başvuru yapılmamasından kaynaklandığını açıkladı. En çok din kültürü ve ahlak bilgisi branşında yetersiz başvuru olduğunu belirten yetkililer, bu branş için 783 kontenjan ayrıldığı, atama için 466 başvuru yapıldığı ve bu alanda KPSS'ye giren 3 bin 473 potansiyel kişinin olduğu bilgisini aktardı. Atama sayesinde Türkiye genelindeki 53 bin ücretli öğretmen sayısının da azaltılmış olduğu belirtilerek, boş kalan bin 66 kontenjanın ise ağustos ayında yapılması planlanan atamalara ekleneceği kaydedildi. Adaylar, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden TC kimlik numaralarını girerek öğrenebilecek.