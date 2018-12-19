MEB, "100 Temel Eser" uygulamasını kaldırdı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaöğretim öğrencileri için belirlenen "100 Temel Eser" uygulamasının sona erdirilmesi kararı alındı.

Söz konusu kararda öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler, konuyla ilgili akademik tespitler ile uygulamaya yönelik detaylı araştırma ve çalışmalar dikkate alındı. Kararda çeviri eserlerin içeriğine yönelik sorunlar da etkili oldu.

Telif hakkı olmayan yayınevlerinin "100 Temel Eser"in baskısını yapması, MEB'in patentli logosu olmaksızın farklı tasarımlardaki "MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser" logosunun kullanılması ve bu logoların listede olmayan eserlere de basılması kararın gerekçeleri arasında yer aldı.

"100 Temel Eser" uygulaması, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çocukluk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı eserleri esas alınarak 2005 yılında hayata geçirilmişti.