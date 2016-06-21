MEB'den 1 milyon öğretmene "diplomanızı getirin" çağrısı

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), Nabi Avcı'nın bakanlık yaptığı dönemde KPSS'de diploma sahteciliği yaşandığı gerekçesiyle 2016 başında geriye dönük tüm öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. MEB'den gönderilen yazıyla 1 milyon öğretmenden diplomalarının asıllarının acil olarak getirilmesi talep edildi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre; Bakanlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla, öğretmenlere “diplomalarınızı getirin” yazıları gönderilmeye başlandı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimizin çoğu diploma asıllarını aramakla meşguller. Maalesef cumhurbaşkanının diplomasının tartışıldığı, kendisinin ve hükümetin cumhurbaşkanının diplomasını kanıtlayamadığı hükümetin dönüp öğretmenlerden diplomalarını istediği bir garabeti yaşıyoruz. Biz de sendika olarak bu davalarda Erdoğan’ın diplomalarını isteyeceğiz. Madem onlar bizden diploma istiyor. O zaman Cumhurbaşkanı’nın diplomasını göstersinler.”