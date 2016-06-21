T24 LogoT24 Logo
Gündem

MEB'den 1 milyon öğretmene "diplomanızı getirin" çağrısı

KPSS'de diploma sahteciliği gerekçesiyle öğretmenler hakkında soruşturma başlattı

21 Haziran 2016 11:23

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), Nabi Avcı'nın bakanlık yaptığı dönemde KPSS'de diploma sahteciliği yaşandığı gerekçesiyle 2016 başında geriye dönük tüm öğretmenler hakkında soruşturma başlattı. MEB'den gönderilen yazıyla 1 milyon öğretmenden diplomalarının asıllarının acil olarak getirilmesi talep edildi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre;  Bakanlık, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla, öğretmenlere “diplomalarınızı getirin” yazıları gönderilmeye başlandı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Öğretmenlerimizin çoğu diploma asıllarını aramakla meşguller. Maalesef cumhurbaşkanının diplomasının tartışıldığı, kendisinin ve hükümetin cumhurbaşkanının diplomasını kanıtlayamadığı hükümetin dönüp öğretmenlerden diplomalarını istediği bir garabeti yaşıyoruz. Biz de sendika olarak bu davalarda Erdoğan’ın diplomalarını isteyeceğiz. Madem onlar bizden diploma istiyor. O zaman Cumhurbaşkanı’nın diplomasını göstersinler.”

ETİKETLER

MEBdiplomaöğretmenKPSSdiploma sahteciliği

İlgili Haberler

2010 KPSS soruşturması kapsamında 82 kişi tutuklandı!

Soruşturma kapsamında 88 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilmişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24