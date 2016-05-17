2010 KPSS soruşturması kapsamında 82 kişi tutuklandı!

İptal edilen 2010 yılı KPSS’deki kopya iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın 7’nci dalgasında tutuklama talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edilen 88 kişiden 82'si tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Savcı Yücel Erkman, sevk yazısında, şüphelilerin sınavdan önce soruları gördüğünün ‘kesin ve net’ olduğunu öne sürerek, “Şüphelilerin sınavdan önce soruları dağıtan Cemaat imamlarına ulaşan telefon irtibatları bulunmaktadır” iddiasında bulundu.

4 kadın serbest bırakılmıştı

Soruşturmanın 7’nci dalgasında, 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. 35 ilde eşzamanlı olarak yapılan operasyonda 92 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları sırasında hamile dört şüpheli kadın soruşturmayı sürdüren Savcı Yücel Erkman’ın talimatıyla serbest bırakıldı.