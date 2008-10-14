'McLaren ile sorunumuz yok'



Ferrari Takım Patronu Stefano Domenicali, pist üzerindeki rekabetin oldukça sıkı olmasına rağmen Mclaren ile olan ilişkilerinde herhangi bir problem olmadığını söyledi.





Pist üzerindeyken normal bir şekilde mücadele ettiklerini ve zaten böyle olması gerektiğini ifade eden Domenicali, Japonya Grand Prix'sinde yaşanan olaylara farklı bir pencereden baktığını belirtti.



Domenicali "Rakibimiz ile ilişkilerimiz aslında kötüleşmiyor. Pist üzerindeyken normal bir şekilde mücadele ediyoruz. Yarışırken elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ama bunu yaparken de birbirimize saygılı olmaya çalışıyoruz. Mücadeleyi kazanmak isterken pilotlar arasında kazalar olacaktır. Bu takımlar arasındaki ilişkiden farklı bir durum" şeklinde açıklama yaptı.



Ferrari'nin patronu "Bana göre Lewis Hamilton daha ilk virajda frenlemede hata yaptı ve rakiplerinin pistin dışına gitmesine sebep oldu. Ne yazıkki bizim her iki aracımız da oradaydı. Massa'nın ise agresif bir yapıya büründüğünü söyleyebilirim. Kontrolünü kaybetmesi ceza almasına sebep oldu" dedi.



