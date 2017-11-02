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Dünya

McGurk: IŞİD, Suriye ve Irak’da kontrol ettiği toprakların yüzde 96’sını kaybetti

İstanbul, 2 Kasım (DHA) –  ABD'nin IŞİD ile mücadeledeki global koalisyonda özel temsilcisi olan Brett McGurk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, IŞİD’in, Suriye ve Irak’ta bir zamanlar kontrolü altında tuttuğu bölgelerin yüzde 96’sını kaybettiğini ve sad

02 Kasım 2017 18:28

İstanbul, 2 Kasım (DHA) –  ABD\'nin IŞİD ile mücadeledeki global koalisyonda özel temsilcisi olan Brett McGurk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, IŞİD’in, Suriye ve Irak’ta bir zamanlar kontrolü altında tuttuğu bölgelerin yüzde 96’sını kaybettiğini ve sadece Irak\'da 2.3 milyon vatandaşın evlerine geri döndüğünü duyurdu.
McGurk, 10 ay önce IŞİD’in operasyonlarını Rakka’dan düzenlediğini ancak şu an sözde halifeliğini kaybetmek üzere olduğunu söylerken, IŞİD’in kaybettiği toprakların bir metresini bile geri alamadığını, göçmen ve mülteci hareketlerinin tersine dönerek, insanların evlerine döndüğünün altını  çizdi ve sadece Irak’ta 2.3 milyon vatandaşın evlerine döndüğünü kaydetti.

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