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Dünya

McGurk: IŞİD Rakka’da altı bine yakın kayıp verdi, teslimler sürüyor

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – ABD'nin IŞİD ile mücadeledeki global koalisyonda özel temsilcisi olan Brett McGurk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, Rakka’nın IŞİD’den tamamen temizlenmesi için iki gündür hazırlıklar yapıldığını, yapılacak yardımların konumla

18 Ekim 2017 13:08

İstanbul, 18 Ekim (DHA) – ABD\'nin IŞİD ile mücadeledeki global koalisyonda özel temsilcisi olan Brett McGurk, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, Rakka’nın IŞİD’den tamamen temizlenmesi için iki gündür hazırlıklar yapıldığını, yapılacak yardımların konumlandırıldığını, mayın temizleme çalışmalarına hazırlanıldığını ve insani hizmetlerin devam ettirileceğini duyurdu.
McGurk, IŞİD’in, Rakka yakınlarındaki bir su arıtma tesisinin içine ve etrafına 150 adet patlayıcı cihaz yerleştirdiğini ve bu cihazların etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Rakka’nın dışında yer alan bir okuldan fotoğraflar paylaşan McGurk, IŞİD tarafından tahrip edilmiş olan okulun bakımdan geçtiğini, altı ve 12 yaş arasındaki bin çocuğa eğitim verecek olan okulun kitap ve kırtasiye ihtiyaçlarının karşılandığını duyurdu.
IŞİD’in bir zamanlar vahşetli bir terör örgütü olduğunu ancak şu an zavallı ve amaçsız kaldığını söyleyen temsilci, terör örgütünün Rakka’da altı bine yakın kayıp verdiğini ve kalabalık gruplar halinde teslim olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığının Twitter üzerinden yaptığı, Kerkük’de yaşanan şiddet olaylarının ABD’yi endişelendirdiği ve tarafları sakin olmaya çağırdığı açıklamayı paylaşan MCGurk, ABD’nin bölgenin istikrarını sağlamak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü ve tüm askeri operasyonların koordine edildiğini belirtti.

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