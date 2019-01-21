McGurk: ABD'nin bir Suriye'den çekilme planı yok

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) IŞİD'le Mücadele Özel Temsilciliği görevini kısa bir süre önce bırakan Brett McGurk, ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile Suriye'den çekilmek için harekete geçen Washington'ın bir planı olmadığını söyledi.

Amerikan televizyonu CBS'e konuşan McGurk, "Şu an bir planımız yok. Bu, güçlerimizin savunmasızlığını artırıyor. Bu durum Suriye'deki adamlarımıza yönelik riskleri artırıyor ve IŞİD'e alan açacaktır" diye konuştu.

ABD askerlerine yönelik riskleri de vurgulayan McGurk, "Başkan şunu açıkça belirtti: Ayrılıyoruz. Bu, güçlerimizin bir hedefinin olması gerektiği anlamına geliyor: O da oradan çıkmak ve güvenli bir şekilde çıkmak" diye konuştu.

Menbiç'te geçen çarşamba günü düzenlenen intihar eylemi sonucu dört Amerikalı hayatını kaybetmişti. Saldırı, 2014'ten bu yana Suriye'de olan Amerikan askerlerine yönelik en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

McGurk'ten Türkiye açıklaması

Türkiye'ye ilişkin mesajlar da veren McGurk, Washington'ın, NATO müttefiki Türkiye gibi bir ortağın Suriye'den çekilen ABD'nin yerini almasını bekleyemeyeceğini söyledi. McGurk, "Bu gerçekçi değil. Eğer bizim güçlerimize çekilme emri verilmiş ve bu sırada başka bir koalisyon ortağının gelmesi için bir formül bulmaya çalışıyorlarsa, bu elverişli bir durum değil. Uygulanabilir bir plan değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'la dün yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Menbiç'te güvenliği devralmaya hazır olduğunu vurgulamıştı.

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı, Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etmesine neden olmuştu. McGurk, ABD'nin çekilmesinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın elini güçlendireceği ve Washington'ın Rusya ve İran karşısında avantaj kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri buluyor. Amerikan askerleri, IŞİD'le savaşan yerel güçlere destek sağlıyor. ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçleri IŞİD'le mücadele kapsamında Suriye'deki hava operasyonlarına 2014 yılında başlamıştı. ABD'nin desteği ile Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'yı 2017'de örgütten temizlemişti.