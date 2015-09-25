McDonalds'tan sağlıklı fast food açılımı

ABD’nin en büyük fastfood zinciri McDonald’s, 10 yıl içinde menülerde sadece serbest gezen tavuklardan gelen yumurtalar kullanmaya başlayacağını açıkladı. Restoran ayrıca gerçek tereyağ kullanacağını da duyurdu.

Tüm dünyada sağlıklı gıda ürünlerine ilgi hızla artarken fastfood restoran zincirleri de trende ayak uydurmak zorunda kaldı.

McDonalds sağlıklı trende ayak uydurmak için harekete geçen tek restoran zinciri değildi. ABD’nin sandöviçleri ve tatlılarıyla ünlü restoran zinciri Panera da geçtiğimiz aylarda ürünlerinden 150 yapay boya ve kimyasalı tamamen çıkardığını ilan etmişti.

ABD’de hemen her sokak köşesinde bir şubesi bulunan ve hızlı hazırlanan Meksika yemekleri satan Chipotle de ürünlerinde antibiyotikli et kullanmayacağını duyurmuştu.