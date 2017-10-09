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Ekonomi

McDonalds’ın yerli ortağı Ortak Gelişim Kongresi’nde hikayesini paylaşacak

İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Gıda Perakendecileri Derneği, düzenleyeceği Ortak Gelişim Kongresi’nin ana konusunu ‘Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği’ olarak belirledi

09 Ekim 2017 15:07

İstanbul, 9 Ekim (DHA) – Gıda Perakendecileri Derneği, düzenleyeceği Ortak Gelişim Kongresi’nin ana konusunu ‘Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği’ olarak belirledi.
Toplantıya McDonald’s Genel Müdürü Oğuz Uçanlar ile birlikte katılacak olan, Ulusal Kırmızı Et Konseyi\'nin (UKON) Başkanı olan, Hacıince Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, konferansın açılış konuşmasını yapacak.
Konferansın, \"Değer Arttıran Hizmetler, Birlikten Güç Alan Başarı Öyküleri\" başlıklı oturumunda, Hacıince Şirketler Grubu’nun, küçük bir kasap dükkanında başlayıp, küresel global markalarla  iş ortaklığına uzanan başarı öyküsü masaya yatırılacak. 
Ahmet Hacıince,  kendi besi çiftliklerinde her aşamasını kontrol ederek ürettikleri etlerin, hem üretim modellemesi ile ülkemize, işbirliği yaptığı markalara, hem de Hacıince için de büyük bir katma değer olduğunun altını çizerek, Hacıince Entegre Et Tesisleri’nde kullanılan yüksek teknoloji ve hijyene ilişkin bilgiler verecek.
Özellikle, Hacıince Entegre ET Tesisleri’nin kendi besi çiftliklerinde yetiştirdiği  özel ırk büyükbaş hayvanların yüksek kaliteli ve verimli etin, uzun vadede ülke ekonomisine, partnerlik yaptığı global markalara sağladığı bir katma değere de değinecek olan Ahmet Hacıince, Mc Donald’s ile iş ortaklığının ‘win-win’ temelinde geliştiğini belirterek, “Mc Donald’s bizimle çalışmaya başladıktan sonra iyi bir büyüme, başarı kaydettiğini söylüyor. Ben de, Hacıince Entegre Et Tesisleri olarak bizim hızlı bir büyüme temposu yakaladığımızı, işbirliğimizin ilk yılında yüzde 100 gibi önemli bir büyüme başarısı gösterdiğimizi söyleyebilirim.” diyor.
Akdeniz’in ilk entegre et tesisi Al-Et Alanya Entegre Et Tesisi’nin 1992 yılında kurulmasının ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Hacıince, Antalya ve Konya’da 2004 ve 2005 yıllarında toplam 25 bin baş canlı kapasiteli iki çiftlik satın alarak, entegre et ve et ürünleri işletmeciliğinde yeni bir adım attı.
Hacıince 2013 yılında Konya Kaşınhanı mevkiinde Konya Entegre Et Tesislerini kuran Hacıince,
2015 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren bir çok dünya markası ile partner firma düzeyinde ilişkiler kurarak et tedariklerini karşılıyor.

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