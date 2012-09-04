McDonald's vejetaryen restoran açacak

Dünyanın önde gelen fast-food zinciri McDonald's, ilk kez vejetaryen restoran açacak. Hindistan'da açılacak restoranda et satışı olmayacak.

Hindistan'da halkın çoğunluğunun vejetaryen olması nedeniyle şirket bu ülkede gelecek yıl 'vejeteryan restoran' açacak.

Hindistan'da nüfusun yüzde 80'i ineklerin kutsal hayvan olduğuna inanıyor. Hintlilerin dini inancı gereği et yememesi şirketi böyle bir karar almaya itti.

Amritsar kentinde açılacak restorana yenilerinin de eklenmesi planlanıyor. Hindistan'daki McDonald's'larda menünün yüzde 50'si vejetaryenlere göre hazırlanıyor.

Hindistan, McDonald's için henüz çok küçük bir pazar. ABD'li şirketin ülkede 271 restoranı bulunuyor. Dünya genelindeki toplam restoranların sayısı ise yaklaşık 33 bin.