McDonald’s ilk vegan burgerini piyasaya sürdü

Mergim Özdamar / İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Hamburgerleriyle ünlü hazır yiyecek devi McDonald’s, 28 Aralık 2017\'den itibaren İskandinav ülkeleri İsveç ve Finlandiya\'daki yüzlerce restoranda “McVegan burger” satmaya başlayacağını açıkladı.

Ünlü zincir, vegan burgeri bu sene Ekim ayında bir çok restoranda test edip olumlu bir geri dönüş aldıktan sonra menüde kalıcı bir seçenek olarak sunmaya karar verdi.

Etsiz burger, Orkla adı verilen Norveçli bir gıda şirketi ile ortaklaşa geliştirildi.

Veganlık gittikçe büyüyen popüler bir yaşam tarzı haline geliyor ve bu sebeple zincirin vegan burgeri Avrupa\'daki diğer ülkelerde de piyasaya sürmesi bekleniyor.

McDonald’s “Temel içerik bitkisel olduğu için, McVegan\'ın daha düşük bir çevresel etkisi olacağını” düşünüyor.