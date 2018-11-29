McDonald's çalışanına az ketçap verdiği için saldırmıştı, tutuklandı

T24 Haber Merkezi

ABD'nin California eyaletinde yaşayan Mayra Bernice Gallo, gittiği bir McDonald's restoranındaki çalışana saldırdığı için tutuklandı. İddialare göre Gallo, çalışana yemeğinin yanında yeteri kadar ketçap verilmediği için saldırdı.

Fox News'a konuşan polis memuru Anthony Bertagna güvenlik kameralarına baktıklarında Gallo'nun sipariş verdikten sonra restoranın mutfak bölümüne geçtiğini ve ketçap istediğini, ancak restoran çalışanı mutfak tarafından çıkmasını söyleyince sinirlenip çalışana saldırdığını gördüklerini söyledi.

Kayıtları gören yetkililer Gallo'nun çalışanı boğmaya çalıştığını, yumrukladığını ve kafasını içecek makinesine vurduğunu belirttiler. Bertagna olayla ilgili olarak "Yeteri kadar ketçap almadığın için birine saldırma gerek yok" yorumunda bulundu.

24 yaşındaki Gallo, "saldırı" nedeniyle tutuklandı.