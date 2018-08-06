McDonald's, Big Mac'in 50. yılını 'Big Mac Coin' ile kutluyor

McDonald’s, en fazla tüketilen ürünlerinden Big Mac’in 50’nci yaşına özel “Big Mac Coin” çıkardı. McDonald’s mobil uygulamasındaki Big Mac Coin fırsatı ile 50’den fazla ülkede McDonald’s restoranlarından bedava Big Mac alınabilecek. 5 farklı tasarıma sahip “Big Mac Coin”ler, Türkiye'ye ise 9 Ağustos'ta gelecek.

Kampanya dahilinde, Big Mac sevenler McDonald’s restoranlarında McDonald’s mobil uygulaması üzerinden ‘Big Mac Coin’ teklifini seçerek verecekleri Big Mac menü siparişlerinde bir adet ‘Big Mac Coin’ kazanma fırsatı yakalayacak. Bir adet ‘Big Mac Coin’ karşılığında bir adet Big Mac bedava alınabilecek.

1 Big Mac Coin = 1 Big Mac

Marketing Türkiye'de yer alan habere göre, ‘Big Mac Coin’ler, Big Mac’in her on yılını temsil eden beş farklı tasarıma sahip.

Ön yüzünde Big Mac’in 50’nci yıldönümü kutlanırken, arka yüzünde son 50 yılda dünyayı etkileyen gelişmeler yer alıyor. 70’lerin ‘çiçek gücü’, 80’lerin pop sanatı, 90’ların soyut şekilleri, 2000’leri simgeleyen teknoloji ve 2010’lardaki iletişim evrimi ‘Big Mac Coin’ tasarımlarına ilham verdi. Ayrıca ‘Big Mac Coin’lerde Arapça, İngilizce, Endonezce, Çince, Portekizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere yedi farklı dil yer aldı.

Big Mac Endeksi, bir hızlı servis sektörü ürünü üzerine kurulan ilk finansal gösterge

Big Mac tam 50 yıl önce McDonald’s’ın ilk işletmecilerinden Michael “Jim” Delligatti tarafından misafirlerin istekleri doğrultusunda hazırlandı.

Big Mac sadece efsane lezzetiyle McDonald’s standardizasyonunun sembolü değil aynı zamanda tüm dünyada kullanılan finansal bir gösterge. Big Mac Endeksi, bir hızlı servis sektörü ürünü üzerine kurulan ilk finansal gösterge olarak tam 22 yıldır ekonomistler tarafından referans olarak kullanılıyor. Dolar karşısında diğer para birimlerinin değerlerini hesaplamanın en kolay yolu olarak görülüyor.