McDonald's 169 şubesini kapatıyor

Dünyaca ABD'li ünlü 'fastfood' zinciri McDonald's Hindistan'da 169 şubesini kapatacak

McDonald's Hindistan'dan yapılan açıklamada, bu ülkedeki ortaklarından Connaught Plaza Restoranları'nın bayilik anlaşmasını ihlal ettiği, bu nedenle anlaşmanın feshedilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın kuzeyinde ve doğusunda Connaught Plaza Restoranları tarafından işletilen 169 McDonald's şubesinin kapatılacağı aktarıldı.

Connaught Plaza Restoranları'ndan yapılan açıklamada ise kararın yasal olmadığı, hukuki yollara başvurulacağı kaydedildi.

Şirket, haziran ayında lisanslarını yenilemediği için başkent Yeni Delhi'deki 43 McDonald's şubesini kapatmak zorunda kalmıştı.

Dünyanın en kalabalık nüfuslu 2. ülkesi olan Hindistan'da 430 McDonald's bayisi bulunuyor.