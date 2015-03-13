McCain: Steinmeier inandırıcı değil



Cumhuriyetçi Senatör McCain, "Şu anda hükümetiyle birlikte, Ukraynalıları katleden Vladimir Putin'in tutumunu sınırlandırmaya çalışmaktan imtina eden kişiyle, Alman Dışişleri Bakanı aynı kişi" ifadelerinde bulundu.

Cumhuriyetçilerin eski başkan adayı olan McCain, Steinmeier'in eski “Neville Chamberlain diplomatik düşünce okulunun” bir üyesi gibi davrandığını ifade etti. Britanya eski Başbakanı Neville Chamberlain, Nazi Almanyası'na karşı bir denge politikası yürütmeye çalışmıştı.

McCain konuşmasında Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de eleştirdi. Münih Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda Merkel'in saçmaladığını belirten McCain “Arada Kırım'dan sessizce vazgeçtiler” dedi. Putin'in Mariupol'e ilerleyeceğini belirten Senatör McCain Merkel'in “Putin'in saldırganlığını durdurmak için yapılabilecek tüm anlamlı adımları reddettiğini” kaydetti.

Cumhuriyetçi Senatörlerin mektubu

Açıklamaların ardında, John McCain'in de aralarında olduğu 47 Cumhuriyetçi Senatörün İran'a yönelik kaleme aldığı mektup bulunuyor. Mektupta İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma konusunda Senatörler Amerikan Kongresi'nin çekincesi olduğunu ifade etmişti. Washington merkezli düşünce kuruluşu CSIS'de bir konuşma yapan Steinmeier ise İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakere çabalarına köstek olduğu gerekçesiyle mektubu eleştirmişti. Steinmeier “Müzakereler yeterince çetin geçiyor ve bu yüzden ek sıkıntılara ihtiyacımız yok” diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Barack Obama da böyle bir mektup kaleme alınmasının hükümetin yürüttüğü dış politikaya müdahale olduğunu duyurmuştu. Senatör McCain ise mektubun altında imzasının olmasından memnun olduğunu söyledi.