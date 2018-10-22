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Ekonomi

McAfee Güvenlik Zirvesi başlıyor

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - McAfee Türkiye, bu yılki McAfee Güvenlik Zirvesi’nde şirketin farklı alanlara yönelik yeni siber güvenlik çözümlerini paylaşacak

22 Ekim 2018 20:47

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - McAfee Türkiye, bu yılki McAfee Güvenlik Zirvesi’nde şirketin farklı alanlara yönelik yeni siber güvenlik çözümlerini paylaşacak.
Şirketin EMEA Bölgesi yöneticilerinin de katılacağı etkinlikte makine öğrenmesi ve yapay zekâ odaklı çözümler ile risk azaltma tavsiyeleri verilecek. İstanbul’da 1 Kasım’da düzenlenecek olan etkinliğin açılış konuşmasını “Noktaları Birleştirmek” ana temasıyla McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun gerçekleştirecek.
Etkinlikte ayrıca, McAfee MET Bölgesi Direktörü Scott Manson, McAfee EMEA Kurumsal Teknolojiler Direktörü Thomas Maxeiner, McAfee EMEA Bulut İş Birimi Pazarlama Direktörü Nigel Hawthorn ve McAfee EMEA Kurumsal Teknolojiler Direktörü Thomas Maxeiner de çeşitli sunumlar gerçekleştirecek.
 

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