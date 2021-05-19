Formula 1'de McLaren, Lando Norris'in sözleşmesini uzattı

Formula 1 ekiplerinden McLaren, Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris'in sözleşmesini 2022 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

McLaren, sezon sonunda sözleşmesi bitecek İngiliz pilotu ile uzun soluklu yeni bir anlaşma yaptığını açıkladı.

Hafta sonu koşulacak Monako Grand Prix'si öncesinde yeni sözleşmeye imza atan Norris, "McLaren ile olan ilişkimi 2022 sonrası için genişletecek olmaktan ötürü çok mutluyum. Neredeyse beş yıldır takımlara beraberim ve burada ailenin bir parçası olduğumu hissediyorum. Kariyerimin bir sonraki aşamasına başka bir yerde devam etmeyi hayal bile edemezdim. McLaren alt kategorilerde bana büyük destek oldu ve o günden beri bir sürücü olarak öğrenmekten ve gelişmekten çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.

2017 Formula 3 Avrupa Şampiyonası şampiyonu olan Lando Norris, 2019 Avustralya Grand Prix'inden beri McLaren pilotu olarak kariyerine devam ediyor.