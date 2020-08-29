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Spor

McLaren, 1993'te hayatını kaybeden efsane pilotu James Hunt'ı unutmadı

29 Ağustos 2020 10:42

T24 Dış Haberler

McLaren, 1993'te hayatını kaybeden efsane Formula 1 pilotu James Hunt'ın doğum gününü kutladı.

McLaren'in resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün eşsiz James Hunt'ı anıyoruz. Yaşasaydı bugün 73. doğum gününü gösterişli biçimde kutlayacaktı" yazıldı. 

James Hunt'ın Niki Lauda ile olan rekabeti, hala Formula 1'in altın dönemlerinden biri olarak anılıyor. 2013 tarihli 'Rush' filmi ikili arasındaki rekabeti konu alıyordu. 

McLaren için üç sezon boyunca yarışan Hunt, Britanyalı üreticinin yaptığı arabalarla 9 Grand Prix ve 1976'da bir dünya şampiyonluğu kazandı.

Hunt, 1993 yılında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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