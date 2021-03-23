McLaren, 13 yaşındaki sürücüyle anlaşma imzaladı

Formula 1 takımlarından McLaren, 13 yaşındaki ABD'li karting şampiyonu Ugo Ugochukwu ile uzun süreli bir anlaşma imzaladı.

McLaren CEO’su Zak Brown "Ugo’nun gelişimini uzun süredir ilgiyle takip ediyorduk. Onunla bir anlaşma imzalama fırsatımız olunca, harekete geçme konusunda tereddüt etmedik. Şimdi Ugo'nun, potansiyelini çıkarmasına odaklandık" dedi. Karting kariyerine 2013 yılında başlayan Ugo Ugochukwu ise "Kariyerimin başında McLaren gibi ikonik bir takımla anlaşma imzaladığım için gururluyum" ifadelerini kullandı.

McLaren, genç pilotun ilerleyen yıllarda Formula 1 ve diğer kategorilerde yarışma hakkını da aldı.

Formula 1'deki diğer takımlar gibi McLaren, yıllardır genç sürücüler programını sürdürüyor. Bu programın en önemli ismi ise, Ugo Ugochukwu gibi McLaren'e 13 yaşındayken imza atan Lewis Hamilton.

New York'ta Nijeryalı bir anneden dünyaya gelen Ugochukwu, geçen yılki FIA Avrupa Karting Şampiyonası'nı kazandı ve bu sezon bir üst klasmana çıktı.

Formula 1'de 2015'te Maurissia ile 5 yarışa çıkan Alexander Rossi'den bu yana ABD'li pilot bulunmuyor. Formula 1'de yarış kazanan son ABD'li pilot 1978'in dünya şampiyonu Mario Andretti olmuştu. Andretti son olarak 1978'deki Hollanda Grand Prix'sini kazanmıştı.