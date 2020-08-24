McDonalds'ın satışında soru işaretleri: Rekabet Kurulu 7 aydır onaylamadı, Anadolu Grubu'yla sözleşme uzatıldı

Anadolu Grubu’nun McDonalds’ın Türkiye’deki restoranlarını Suudi yatırımcılara satma kararı geçtiğimiz Şubat ayında büyük yankı yaratmıştı. T24 yazarı Barış Soydan’ın da “Anadolu Grubu’nun McDonalds’ı satışı: Komplo teorileri ve gerçekler” başlıklı bir yazıyla incelediği satış, pandemiye takıldı. Anadolu Holding ile McDonald’s arasında 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanan satış anlaşmasına rağmen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurulu’ndan onay alınamadı. Bu arda sözleşme süresi 30 Temmuz tarihinde sona erdi. Bunun üzerine 20 Ağustos 2020 tarihinde McDonald’s ile Anadolu Holding arasında mevcut sözleşmenin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalandı.

Aradan geçen süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenince, McDonald’s talebi doğrultusunda, hisse devir bedelinde değişiklik yapıldı ve ek sözleşmeye işlendi.

Hisse devir bedeli Ocak ayında 280.739.431 TL olarak belirlenmişti.

Gıdahattı sitesi, devir bedelinde yapılan değişikliği, “Suudiler indirim istedi” şeklinde yorumladı.