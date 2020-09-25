Mbwana Samatta resmen Fenerbahçe'de

Süper Lig’in transferdeki flaş ekibi Fenerbahçe, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa’nın santrforu Mbwana Samatta’yı 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Samatta için İngiliz kulübüne 6 milyon Euro ödeyecek.

Sözcü'den Sercan Hazmaoğlu’nun aktardığına göre Samatta’ya yıllık ücret olarak 2 milyon 750 bin Euro ödenecek.

Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta, imzayı attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki forvet, “Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Sadece Türkiye’de değil, dünyada bilinen ve ağırlığı olan bir kulüp. Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe’nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız” diye konuştu.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta’nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.”