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Ekonomi

MB’den ‘karşılık’ hamlesi

Bankaların, bünyelerindeki döviz cinsi mevduatlar için MB'de tuttuğu zorunlu karşılıkların oranı iki puan düşürüldü.

05 Aralık 2008 02:00

Bankaların, bünyelerindeki döviz cinsi mevduatlar için Merkez Bankası’nda tuttuğu zorunlu karşılıkların oranı iki puan düşürüldü.

Merkez Bankası, küresel mali krizin etkilerini azaltmak için yeni bir önlem daha aldı. Merkez Bankası, 30 Ekim’de açıkladığı krize karşı yol haritasında döviz cinsi zorunlu karşılık oranlarının indirilebileceğini duyurmuştu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla döviz cinsi zorunlu karşılık oranı yüzde 11’den 9’a çekildi. Türk Lirası mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 6 olarak korundu. Karar, 28 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

Bankaların Merkez Bankası’ndaki döviz cinsinden zorunlu karşılıklarının tutarı 17 milyar 736 milyon YTL. İki puanlık indirim, bankalara yaklaşık 3.5 milyar YTL bir taze kaynak sağlayacak.

Karar ne anlama geliyor?

Merkez Bankası’nın kararını değerlendiren ABank Döviz Pozisyon Müdürü Sevgi Aytekin, şunları söyledi: “Zorunlu karşılıkların düşürülmesi, döviz maliyetinin aşağı gelmesinde faydası olacak. Bankaların en önemli kalemi olan yabancı para mevduat kaleminde önemli düşüş olacak. Maliyetlerin aşağı gelmesi döviz fiyatlarının da bir miktar baskıdan kurtulması anlamına gelecek. Bu adım son derece olumlu ancak tek başına yeterli değil.”

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