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Spor

Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği West Bromwich Albion, küme düştü

10 Mayıs 2021 10:51

Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal, West Bromwich Albion'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion lige veda etti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Arsenal evinde West Bromwich'i konuk etti.

Avrupa kupaları hedefinden uzak kalan Topçular'a galibiyeti getiren goller 29' Emile Smith Rowe, 35' Nicolas Pepe ve 90. dakikada Willian'dan geldi. Konuk ekibin tek sayısını ise 67'de Matheus Pereira kaydetti.

Bu sonucun ardından Mbaye Diagne ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich beşinci kez küme düştü.

Premier Lig'de daha önce Sheffield United lige veda etmişti.

 

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