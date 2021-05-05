Mbaye Diagne kıymete bindi; Premier Lig'den iki talip çıktı

İngiliz basını, Galatasaray'dan devre arası gittiği Premier Lig'de başarılı bir dönem geçiren Mbaye Diagne'ye Brighton ve Crystal Palace’ın talip olduğunu yazdı.

Haberde, Diagne’nin sergilediği performans sonrası pek çok kulübün ilgi alanına girdiği belirtilirken Brighton ve Crystal Palace’ın yaz transfer döneminde Senegalli futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine yer verildi.

Diagne’nin şu anda Premier Lig’de 26 puanla 19. sırada bulunan West Bromwich Albion küme düşerse takımda kalmayacağı da vurgulandı.



Ajansspor'un haberine göre; bu sezon West Bromwich formasıyla 14 maça çıka Mbaye Diagne, 3 gol atıp 2 asist yaptı. Öte yandan, WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce, daha önce yaptığı bir açıklamada "Mbaye Diagne'nin mevcut performansını koruduğu sürece takımda kalacağına inanıyorum" demişti.

39 maçta 22 gol attı

Galatasaray’ın 2018-19 sezonunun devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon Avro’ya kadroya kattığı golcü futbolcu, sarı - kırmızılı forma altında 39 maçta 22 gol atıp 2 asist yaptı. Diagne, geçtiğimiz sezon Club Brugge’e kiralanmıştı.