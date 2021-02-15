Mbaye Diagne İngiltere'de tarihe geçti

Ara transfer döneminde West Bromwich Albion'a giden Mbaye Diagne, Premier Lig tarihine geçmeyi başardı. Diagne'nin Manchester United ağlarına gönderdiği gol, kırmızı şeytanların kalecinde gördüğü en erken ikinci gol oldu.

Spor Arena'nın haberine göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, 1-1 eşitlikle sonuçlanan Manchester United mücadelesinde damga vurdu.

The Hawthorns'da oynanan karşılaşmanın henüz 83. saniyesinde Manchester United ağlarını sarsan Mbaye Diagne, hem yeni takımıyla ilk golünü atmış oldu hem de Premier Lig tarihine geçmeyi başardı.

Senegalli forvet, karşılaşmanın 83. saniyesinde attığı golle Premier Lig’de Manchester United filelerini en erken havalandıran ikinci oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Rekor Eriksen'de

Manchester United ağlarına en erken golü, 2018 yılında Tottenham forması giydiği dönemde maçın henüz 11. saniyesinde Christian Eriksen atmıştı.

Danimarkalı yıldızın bu golü aynı zamanda Premier Lig tarihinin en hızlı 4. golü olmuştu.