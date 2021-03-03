Galatasaray'ın ara transferde West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli forvet Mbaye Diagne, "İngiltere'de her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın ara transferde West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli oyuncu, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

"Premier Lig'e adapte olduğumu söyleyebilirim" diyen Diagne, "Şimdi sıra daha fazla gol atmaya geldi" ifadesini kullandı.

Senegalli futbolcu, takım arkadaşlarıyla saha içinde yüzde 100 uyum sağladığı taktirde Galatasaray'daki gibi skorer bir oyuncu olacağını da iddia etti.

Premier Lig'in zorluğunun hoşuna gittiğini belirten Diagne, "Ben, kazanmak ve gol atmak için savaşırım. Galatasaray'da gollerimle ön plandaydım, bunun tek nedeni Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha iyi bilmem. Kısa zamanda İngiltere'de her takıma gol atabileceğimi göstermek istiyorum" şeklinde konuştu.

Mbaye Diagne, West Bronwich Albion'da çıktığı 6 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.