"Mbappeler'in 180 milyon Euro'ya gittiği yerde Cenk'i 20 milyon'a satmam"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, adı transfer söylentilerinde geçen Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun için, “Mbappeler’in 180 milyon Euro’ya gittiği yerde Cenk'i 20 milyon gibi rakamlara satmam” dedi.

DHA’ya konuşan Orman, Ocak ayında teklif yapılacağı iddia edilen Cenk Tosun’u devre arasında 20 milyon gibi rakamlara satmayacağını net bir dille ifade etti.

Türk kulüplerinin mali sıkıntıları, oyuncuları yüksek bonservis fiyatlarıyla aşacağını vurgulayan Orman, ''Hiçbir rakam yok. Onlar benim çocuklarım. Onların hayat kariyerleri beni ilgilendiren şeyler. Onların annesi-babası neyse ben de onlar için oyum. Bir tek onlara şu para gelsin, gitsin onlar bir makine, bir mikrofon falan değiller. Onun için bir rakam yok. Niye çılgın şu açıdan söyledim. Mbappeler 180 Milyon Euro'ya bir yerlere gittiği yerde, Keita'nın 70-80 milyona bir yerlere gittiği yerde niye çılgın. Ben çılgın olarak görmüyorum.” diye konuştu.

Rakamları yukarı çekmek zorunda olduklarını vurgulayan Orman, “Bizim bunu yukarı atmamız lazım. Herkes diyor ya, Türk futbolunda 4 büyüklerin mali durumları kötü. Batacaklar. Haklılık payları var mı? Var. Nasıl çıkacaklar bu durumdan. Böyle iyi oyuncaları satarsak Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da 100 milyon Euro'luk 3 futbolcu satsın, bütün herkesi derdi 1 dakikada çözülür. Devlet bize yardım etsin diyeceğine, şu ligin kalitesini yukarı çıkaralım. Bu kaliteden bahsettiğim, sahada oynanan oyun değil. Aynı zamanda yöneticilerin üslupları, futbola pozitif katkı vermek, hakemleri aşağı çekmek değil, hakemleri yukarı çekmek, her dakika bunları tartışılır hale getirmemek, basının üslubunu doğru kullanması. Şunu yukarı çıkaralım diye uğraşalım.” ifadesini kullandı.

Açıklamalarında Mahmutpaşa ile Zorlu Center örneğini veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman; “Bakın buradan gidelim Mahmutpaşa'ya bir takım elbise alalım. Bunların şeyleri var. 160s gabardin falan. Adam da desin 700 TL. Kardeş 400 olur mu, 500 olur mu ya başlarsın. Oradan çıkıp Zorlu Center'a gittik. Oradaki pahalı bir mağazadan aynı takım elbiseyi kaç lira 7 bin Lira, 10 bin Lira. Bu sefer 6 taksit olur mu diyorsun. Türkiye ile Premier Lig'in, Türkiye ile diğer liglerin farkı bu. Mbappe, Beşiktaş'ta oynamış olsaydı ve aynı performansı göstermiş olsaydı, PSG'ye 180 milyon Euro'ya gider miydi? 20 müthiş rakam, 25 inanılmaz falan Türkiye'nin futbolunun marka değerini yukarı çıkarmamız lazım. Bu benim görevim değil. Hepimizin görevi. Kulüpler Birliği'nin de bu işlere yönelmesi lazım. Futbolun oyuncuları sadece kulüpler değil.

Basını var, hakemi de, federasyonu da bir olması lazım. Biz şu anda Şampiyonlar Ligi'n de nereye gideceğimiz önemli. Şu anda grup 1'inci Allah nasip ederse, bu Beşiktaş taraftarını da, Türk insanını da mutlu etmeyi bize nasip etsin. Çarşamba günü inşallah kazanırsak, kazanacağımızı umut ediyorum. Umut içerisindeyim. Kazanırsak bir üst tura çıktığımız zaman oradan 10 Milyon Euro gibi bir gelir elde ediyorsun. Oradan bir üst tura çıktığında oyuncuyu satacağına, oyuncuyla üst turlarda daha fazla gelir elde etmeye bakmak lazım. Onun için de hayırlısı Allah'tan. Benim şunu yaparız, bunu yaparız demek istemem. Neyse nasip o olacaktır ama o günün şartlarına bakmak lazım'' diye konuştu.