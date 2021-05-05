Mbappe ve Haaland için öncelik Real Madrid'de

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG) forması giyen Kylian Mbappe ve Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Erling Haaland'ın geleceği halen belirsizliğini koruyor.

Yaklaşan yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimleri Mbappe ve Haaland olacak.

Son gelen haberlere göre Real Madrid, her iki oyuncunun da transferine en yakın olan kulüp durumunda.

AS'ın haberine göre Real iki oyuncuyla da anlaşmaya çok yakın. Fakat maddi durum nedeniyle sadece birini transfer edebilecek.

Haberde Real Madrid'in ilk tercihinin Mbappe olacağı ancak PSG'nin pürüz çıkarması halinde ibrenin Haaland'a dönebileceği detayı da verildi.