Mbappe'nin futbol hayatı bitiyordu!

Fransa Kupası Finali'nde PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe kendisine yapılan sert müdahale sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız futbolcu kenara gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Fransa Kupası Finali'nde PSG ile Saint - Etienne karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 30. dakikada Loic Perrin'in sert müdahalesiyle yerde kalan Fransız yıldız yerden kalkamadı.



Saint-Etienne'in 34 yaşındaki stoperi Loic Perrin, 21 yaşındaki yıldıza yaptığı sert faulün ardından hakem Amaury Delerue tarafından direkt kırmızı kart ile cezalandırılırken saha içerisinde tansiyon yükseldi.



Bir süre sonra oyuncular sakinleşirken, Mbappe, oyuna devam edemedi ve yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı. Fransız futbolcunun tedavisi yapılırken Mbappe büyük moral bozukluğu yaşadı.

Oyuna devam edemeyen yıldız isim kenara geldi. Mbappe oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.



Karşılaşmanın 14. dakikasında Neymar'ın golüyle öne geçen PSG, maçı 1-0 kazanarak kupaya uzandı.