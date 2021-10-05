Mbappe'den Neymar itirafı: Ona "serseri" dedim

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'deki takım arkadaşı Neymar'a Montpellier galibiyetinden sonra kendisine "serseri" dediğini itiraf etti.

Kylian Mbappe, takım arkadaşı Neymar’a "serseri" dediğini doğruladı.

Paris Saint-Germain'in ligin 8. haftasında Montpellier'i 2-0 mağlup ettiği maçta Mbappe’nin Neymar’a pas atmadığı gerekçesiyle serzenişte bulunduğu iddia edilmişti.

Fransız yıldız, L'Equipe'e verdiği röportajda bunu doğrular nitelikte ifadeler kullandı:

"Evet, onu söyledim. Bunlar futbolda her zaman olan şeyler, uzatılmasına gerek yok. Bu yüzden olay patlak verince bu konu hakkında onunla konuştum. Geçmişte de onunla böyle durumlarımız olmuştu, ileride de olacak. Çünkü kazanmak istiyoruz, ama tabii ki herhangi bir gerginlik olmamalı. Burada da en ufak gerginlik yaşanmadı çünkü ona saygı duyuyorum ve hayranlık besliyorum. Mesele sadece şuydu, pası alamadığım memnun değildim. Bir gün benim de başıma gelmişti, pası atmayan bendim ve mutsuz olan da oydu. Aramızda hiçbir mesele yok."

Messi ile oynamak nasıl bir duygu?

Kylian Mbappe, altı kez Ballon d’Or kazanan Lionel Messi ile aynı takımda oynamanın her saniyesinden keyif aldığını ifade etti:

“Onun buraya geleceğini hiç hayal etmemiştim! Messi’yi ‘birlikte oynamamın imkansız olduğu oyuncular’ kategorime koymuştum. Benim açımdan o, Barcelona’dan asla ayrılmayacaktı. Onunla birlikte oynadığım her ânın keyfini çıkardım. Bunun özel bir ayrıcalık olduğunu unutmamanız gerek. O, futbola aşık birisi. Biraz utangaç olsa da herkesle konuşuyor ve tarzını yansıtmaya çalışıyor. Ama sahada utangaç değil.”