Mbappe'den Haaland yorumu: Daha yolu uzun

İngiltere'de yayın yapan Esquire'a bir röportaj veren Kylian Mbappe, Erling Haaland' hakkında konyştu. Fransız golcü, Haaland için "Daha yolun başında. Başardıkları için onun adına mutlu oldum"

Yaz aylarında transfer döneminde en çok konuşulan isimler olması beklenen Kylian Mbappe ve Erling Haaland, otoriteler tarafından da sık sık karşılaştırılıyor.

İngiltere'de yayın yapan Esquire'a bir röportaj veren Kylian Mbappe, Erling Haaland için ilginç sözler kullandı.

Mbappe, kendisine Haaland'ın sorulması üzerinde "Daha yolun başında. Başardıkları için onun adına mutlu oldum" dedi.

Monaco ile şampiyonluğa ulaştığı sezonda 27 gol atan Mbappe, ardından 150 milyon euroya PSG'ye transfer olmuştu. Mbappe, başkent ekibiyle 171 maçta 132 gol attı ve 60 asist yaptı.

Ocak 2020'de Dortmund'a geçen Haaland ise takımıyla beraber ,59 maçta 57 gol atmayı başardı.