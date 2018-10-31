MB yılsonu enflasyon tahmini yüzde 23.5'e yükseldi (2)

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Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Merkez Bankası\'nın yıl sonu enflasyon tahmini, Temmuz ayındaki yüzde 13.4\'ten yüzde 23.5\'e yükseldi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya\'nın açıkladığı, yılın son Enflasyon Raporu\'nda, 2019 yılı sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 9.3 düzeyinden yüzde 15.2\'ye, 2020 yılı sonu TÜFE tahmini de yüzde 6.7\'den yüzde 9.3\'e yükseltildi.

Raporda, 2018 sonunda gıda enflasyonu tahmini de yüzde 13 düzeyinden yüzde 29.5 düzeyine yükseltildi.

Çetinkaya, \"Tühminleri küresel risk iştahında bozulma olmayacağı öngörüsüyle yaptık\" dedi.

Sunumda, \"Kurdan enflasyona geçiş bundan sonra sınırlı olur\" diyen Çetinkaya, \"Enflasyonun hedeflere yönelmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız\" dedi.

Maliyet baskılarının \"enflasyonun seyri üzerinde etkili\" olduğunun altını çizen Çetinkaya, \"Akaryakıtta eşel mobil sistemi baskıları sınırladı\" dedi.

