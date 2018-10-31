MB: TL swap piyasasında işlemler 1 Kasım'da başlayacak

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Merkez Bankası, döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında, \"Merkez Bankası taraflı işlemlere\" 1 Kasım\'da başlanacağını duyurdu.

Merkez Bankası\'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"31 Ağustos Tarihli Basın Duyurusu ile Merkez Bankası bünyesinde döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasının açılmasına karar verildiği, işlemlerin Döviz ve Efektif Piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirileceği kamuoyu ile paylaşılmıştı.

\"Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım 2018 tarihinden itibaren başlanacak olup, bankaların limitleri Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 10’u ile sınırlı olacaktır. İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecektir.\"