T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MB: Resmi mevduat ve katılım fonuna zorunlu karşılık kaldırıldı

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı

18 Ocak 2019 20:47

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Merkez Bankası, resmi kuruluşlar mevduatı ve katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasını kararlaştırıldı.
Merkez Bankası\'ndan yapılan, zorunlu karşılıklara ilişkin basın duyurusunda şöyle denildi:
\"Resmi kuruluşlar mevduatının/katılım fonunun zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerden hariç tutulmasına ve Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi kapsamındaki yükümlülük kalemlerinde görülen belirgin azalış dikkate alınarak ilgili maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHAMerkez BankasıZorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğin Geçici
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24