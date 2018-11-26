MB / Reel kesim güven endeksi Kasım'da 5.6 puan arttı

İstanbul, 26 Kasım (DHA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) kasım ayında bir önceki aya göre 5.6 puan artarak 92.8 puana yükseldi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre;

“Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

“Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5.7 puan artarak 96.8 puan düzeyine yükseldi.

“Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

“Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

“Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği görüldü.

“Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı görülmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 28.1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

“çinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12.4\'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 65.2\'ye yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22.4\'e geriledi.”