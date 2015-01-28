MB kurulu erkene çekti, Başçı 'Erdoğan'a brifing vermeye hazırız' dedi

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, faiz politikasını eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a cevap verdi. Başçı, "istenildiği takdirde brifing verebiliriz" dedi.

Son 45 yılın en düşük fiyat artışlarının görülebileceğini söyleyen Erdem Başçı, döviz kuruna müdahalesini ve desteğini “erken faiz indiriminin ipucunu vererek” yaptı. Erdem Başçı, ocak ayı rakamlarının enflasyonda yüzde 1’den fazla aşağı düşürülmesi halinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun “24 Şubat yerine 4 Şubat’ta faizi görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini” söyledi.

Başçı, şunları söyledi:

"Yılda 2 defa Bakanlar Kurulu'na Merkez Bankası'nın brifing vermesi kanunda yazılmış. Onun dışında dünyada sıra dışı bir gelişme olursa bizim telefon açıp Başbakanımızdan randevu isteyip gidip durumu arz etmemiz mutlaka gerekir. Avrupa Merkez Bankası'nın kararı Perşembe günü açıklandı ve hemen akşamına ben Başbakanımızdan randevu istemiştim. Onu değerlendirdik Davos'ta. Tavsiyelerini dinledim ve Başbakanımız benzer brifingleri Cumhurbaşkanımıza vermemizin faydalı olacağını söyledi. Nitekim bu geçmişte yapıldı. Merkez Bankası kamuoyuna duyurmadan Cumhurbaşkanlarına geçmiş dönemlerde brifing verir. Gene olabilir ve olmasına mani herhangi bir şey yok. Buna da hazırlıklıyız her zaman için. Ne zaman uygun görürlerse."

‘Başka ülkelerde de oluyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi ile ilgili Merkez Bankası'na yönelik sözleri hakkındaki soruya Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, "Siyasi söylemler özellikle Merkez Bankası bağımsız ise mutlaka bunları duyarsınız. Bazen daha alt ve orta düzeyde bazen de üst düzeyde...bazen en üst düzeyde bunları duyarsınız. Ben yakın zamanda takip ettim. Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı mesela Çek Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın politikaları hakkında net bir açıklama yaptı ve şöyle dedi; ' Şöyle yapmalılar' dedi. Dolaysıyla bu tür şeyler oluyor. Başka ülkelerde de oluyor. Böyle oynaklığın çok olduğu dönemlerde bunlar olabilir" dedi.

‘Her ifade de bir hakikat payı vardır’

Başçı, "Ama burada önemli olan şudur. Her ifade de bir hakikat payı vardır. Bu neden söyleniyor ve teknik bir sebebi var mı ? Oradan bizim almamız gereken bir şey var mı ? Bunların hepsini dikkatli bir şekilde dinleriz ama otururuz arkadaşlarımız ile birlikte, teknik birimlerimizin değerlendirmeleri çerçevesinde 'enflasyonu düşürücü politika nedir ?' onu ele alırız. Türkiye için en büyük avantaj enflasyonun düşmesi olur. Pek çok ülke bugün enflasyonunu düşmesini istemiyor. Çünkü enflasyon sıfırın altına doğru gidiyor. Türkiye'de ise hedefe doğru yaklaşıyor. Onun için biz enflasyonunu düşmesini isteriz. O yüzden faiz indirimlerinde görerek ilerlememiz gerekiyor. Enflasyonu görelim ona göre adım atalım. O şekilde temkinli bir politika ile bu enflasyonun düşmesi mümkün. Reel faizlerinde buna uyum sağlayacak şekilde artı bölgede ama düşük olarak gerçekleşmesi son derece mümkün Türkiye için" diye konuştu.

‘Yılda 2 defa Bakanlar Kurulu'na MB'nin brifing vermesi kanunda yazılı’

"Devlet yetkilileriyle, hükümet yetkilileriyle ve özellikle Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası'nın toplanması söz konusu olabilir mi ?' sorusuna da Başçı, "Bunları rutin olması zaten kanunda yazılmış. Yılda 2 defa Bakanlar Kurulu'na Merkez Bankası'nın brifing vermesi. Onun dışında dünyada sıra dışı bir gelişme olursa bizim telefon açıp Başbakanımızdan randevu isteyip gidip durumu arz etmemiz mutlaka gerekir. Bizim görevim diye düşünüyorum çünkü hükümete danışmanlık görevimiz var" dedi.

‘Başbakanımız benzer brifingleri cumhurbaşkanımıza vermemizin faydalı olacağını söyledi’

Başçı, "Avrupa Merkez Bankası'nın kararı Perşembe günü açıklandı ve hemen akşamına ben Başbakanımızdan randevu istemiştim. Onu değerlendirdik Davos'ta. Tavsiyelerini dinledim ve Başbakanımız benzer brifingleri Cumhurbaşkanımıza vermemizin faydalı olacağını söyledi. 'Nasıl hükümeti bilgilendiriyorsanız devletimizin başıdır zaman zaman Cumhurbaşkanımıza bu tür brifingleri vermeniz iyi olabilir' dedi.

‘Her zaman için hazırlıklıyız, ne zaman uygun görürlerse’

Başçı, "Nitekim bu geçmişte yapıldı. Merkez Bankası kamuoyuna duyurmadan Cumhurbaşkanlarına geçmiş dönemlerde brifing verir. Ya talep gelir yada biz kendimiz 'Bilgi vermemiz de fayda var' deriz. Çünkü çok önemli gelişmeler yurt dışında oluyor. Gene olabilir ve olmasına mani herhangi bir şey yok. Buna da hazırlıklıyız her zaman için. Ne zaman uygun görürlerse" diye konuştu.