MB faiz kararı, ABD vize sorunu ve jeopolitik risklerle dolar 3.84 lirayı aştı (2)

(Yorum ve piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

İstanbul, 27 Ekim (DHA) - Merkez Bankası\'nın kısa vadeli faizleri sabit tutması, ABD ile vize sorunun sürmesi, Irak ve Suriye kaynaklı jeopolitik risklere bağlı olarak yükselen dolar 3.84 lirayı aşarak rekor düzeyine 10 kuruş kaldı. Dolar tüm zamanların zirvesine 3.9415 lira ile 11 Ocak\'ta çıkmıştı.

Merkez Bankası\'nın dünkü kararıyla birlikte hızla yükselen dolar, bugünün ilk işlemlerinde 3.82 - 3.83 lira aralığında hereket ettikten sonra 3.8423 liraya kadar yükseldi ve 3.83 - 3.84 lira aralığına döndü. Dolardaki tırmanışın yanında parite etkisiyle dün 4.4806 liraya kadar yükseldikten sonra, erken işlemlerde 4.44 liraya dönen euro da 4.46 - 4.47 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Döviz piyasalarındaki yükselişlere paralel olarak piyasa faizleri de yükseldi. Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi, yüzde 11.99\'a kadar yükseldi.

Dövizlerdeki yükselişin de etkisiyle, dünü yüzde 0.94 düşüşle 107 bin 335 puandan kapatan Borsa İstanbul Endeksi de yeni güne yüzde 0.22 düşüşle 107 bin 96 puandan başladıktan sonra artıya geçerek 107 bin 500 puanın üzerine çıktı.

Dolar nereye koşuyor?

İş Yatırım\'ın, \"Dolar nereye koşuyor?\" başlıklı günlük piyasa raporunda, \"Vergi indirimi beklentisini ve faizlerdeki yükselişi arkasına alan dolar yükselmeye devam ediyor\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Katalan krizi ve görece güvercin ECB’nin de (Avrupa Merkez Bankası) desteği ile yüzde 1.0 den fazla yükselen DXY 94 seviyesindeki direncini kırarak 94.8’e ulaştı.

\"Fed (ABD Merkez Bankası) başkan bahislerinden bağımsız olarak yükselen doların 96 seviyesindeki direncini önümüzdeki günlerde denemesini bekliyoruz.

\"Bu seviye geçilirse Fed başkan bahislerine bağlı olarak 98 seviyesine kadar bir yükseliş görülebilir.

\"Ortadoğu’da yaşanan güç savaşı ve Batı ile yaşanan gerginlik nedeniyle kırılgan bir görünüm veren Türkiye piyasaları satıcılı bir seyir izlemeye devam ediyor.

\"Türk lirasındaki değer kaybı ve hazine ihalelerine sınırlı talep gelmesi DİBS, euro-tahvil ve hisse senedinde en kötü performans gösteren üç piyasa içine girmemize neden oldu.

\"ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükselişe rağmen Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz.

\"ABD vize krizi konusunda görüşmelerde ilerleme sağlanmaması ve Almanya’da koalisyon görüşmelerinin Türkiye konusundaki görüş ayrılığının da etkisi ile tıkanması nedeniyle önümüzdeki dönemde yeni risklerle karşılaşma ihtimali devam ediyor.

\"Gelişmekte olan hisse senetlerine göre yüzde 38 ıskontomuza ve güçlü şirket karlarına rağmen kısa vadede Türkiye piyasalarının dünyaya göre daha kötü performans göstermesini bekliyoruz.\"