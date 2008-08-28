MB dolar rezervleri 136 milyon dolar arttı

Merkez Bankası (MB) döviz rezervleri, 22 Ağustos itibariyle 136 milyon YTL artarak 75 milyar 462 milyon dolar oldu. MB’nin döviz rezervleri 15 Ağustos tarihi itibarıyla 75 milyar 326 milyon YTL idi.



MB haftalık verilerine göre, toplam brüt rezervler 136 milyon dolar artarak 78 milyar 803 milyon dolardan 78 milyar 939 milyon dolara çıktı.



Döviz mevduat hesapları ise yaklaşık 122,9 milyar dolar



Bankalardaki toplam döviz mevduat hesapları, 15 Ağustos itibariyle 4 milyar 749 milyon dolar azalarak 122 milyar 979 milyon dolara düştü. Döviz mevduatı toplamı 8 Ağustosta 127 milyar 728 milyon dolar idi.



779,16 milyon dolar dış borç ödemesi yapıldı



Türkiye, 1-27 Ağustos tarihleri arasında toplam 779,16 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı.

Dış borç ödemesinin, 528,60 milyon doları Hazine, 26,51 milyon doları genel ve katma bütçeli idarelerin dokümantasyon, kitap bedeli, katılma payı, üyelik aidatı gibi ödemeleri ile MSB ve savunma sanayi ödemeleri gibi kalemler ve 22,09 milyon doları da MB ödemesinden oluştu. Aynı dönemde IMF'ye 201,96 milyon dolar ödeme gerçekleştirildi.



Türkiye, yılbaşından bu yana toplam 11 milyar 24,57 milyon dolar dış borç ödemesi

gerçekleştirdi.



Bankalardaki mevduat yaklaşık 2 milyar 500 milyon YTL arttı



Bankalardaki mevduat, 15 Ağustos 2008 tarihi itibariyle 360 milyar 228 milyon 464 bin YTL oldu. MB’nın haftalık verilerine göre, bankalardaki toplam mevduat 8 Ağustos tarihinde 358 milyar 997 milyon 59 bin YTL düzeyinde idi. 15 Ağustos itibarıyla bankalardaki toplam mevduatın 116 milyar 340 milyon 162 bin YTL'si yabancı para, 237 milyar 988 milyon 540 bin YTL'si de YTL cinsinden bulunuyor.



Toplam 5 milyar 899 milyon 762 bin YTL olan bankalar arası mevduatın ise 3 milyar 733 milyon 152 bin YTL'si Türk Lirası, 2 milyar 166 milyon 610 bin YTL'si de yabancı paradan oluştu.



Bankaların kredi hacmi de arttı



Katılım bankaları hariç bankaların kredi hacmi, 15 Ağustos itibariyle 275 milyar 800 milyon 609 bin YTL'ye yükseldi. Bankaların kredi hacmi 8 Ağustos'ta 273 milyar 3 milyon 547 bin YTL düzeyinde idi.



15 Ağustos itibariyle mali kesime verilen kredilerin 1 milyar 670 milyon 955 bin YTL'si mevduat bankaları, 2 milyar 997 milyon 584 bin YTL'si de kalkınma ve yatırım bankaları

kredilerinden oluştu.



Mali olmayan kesime verilen kredilerin dağılımına bakıldığında da yaklaşık 31,3 milyon

YTL'sinin Merkez Bankası, 261 milyar 930 milyon 157 bin YTL'sinin mevduat bankaları,

9 milyar 170 milyon 601 bin YTL'sinin de kalkınma ve yatırım bankaları kredilerinden

oluştuğu görüldü.

