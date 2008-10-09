MB büyümede ve cari açıkta küçülme bekliyor

Merkez Bankası’nın aylık beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10,40'a, büyüme beklentisi ise yüzde 3,6’ya geriledi.



Yıl sonu cari işlemler dengesinde meydana gelecek açık beklentisi, 51 milyar 89,7 milyon dolara indi. Cari açık beklentisi ise 51 milyar 156,6 milyon dolar düzeyinde idi.



Merkez Bankası tarafından her ay iki kez düzenlenen Beklenti Anketinin Ekim ayı ilk dönem sonuçları açıklandı.



Buna göre, cari ayın tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 1,01'den yüzde 1,16'ya çıkarken, gelecek ayın TÜFE beklentisi ise yüzde 1,13'den yüzde 1,04'e, iki ay sonrasının TÜFE beklentisi ise yüzde 0,92 olan beklenti yüzde 0,67'ye geriledi.



Dönemler itibarıyla beklentilerde yüzde 10,70 olan yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,40'a inerken, 12 ay sonrasının yıllık 8,50 olan TÜFE beklentisi de yüzde 8,52'ye çıktı. 24 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 7,23'den yüzde 7,22'ye düştü.



Gelecek 3. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,59'dan yüzde 19,15'e, gelecek 12. ayın altı aylık Hazine Bonosu ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,33'den yüzde 17,76'ya çıktı.



Gelecek 3. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi yüzde 18,89'dan yüzde 19,80'e, gelecek 12. ayın 5 yıl vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli YTL cinsi Devlet Tahvili ihalesi yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise yüzde 17,55'den yüzde 18,40'a yükseldi.



Yıl sonu dolar kuru beklentisi 1,319’a yükseldi



Ay sonu dolar kuru beklentisi 1,2582 YTL'den 1,3639 YTL'ye, yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 1,2806 YTL'den 1,3519 YTL'ya yükseldi. Gelecek 12 ay sonundaki dolar kuru beklentisi de 1,3340 YTL'den 1,4023 YTL'ye yükseldi.



Eylül ayının son beklenti anketinde yüzde 3,9 olan cari yıl sonu yıllık gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) beklentisi yüzde 3,6'ya, gelecek yıl sonu yıllık GSYH büyüme beklentisi de yüzde 4,2'den yüzde 3,7'ye düştü.

