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Ekonomi

MB bugün döviz satım ihalesi düzenlemeyecek ANKARA (A.A)

10 Ekim 2011 14:41

-MB bugün döviz satım ihalesi düzenlemeyecek ANKARA (A.A) - 10.10.2011 - Merkez Bankası, ABD'deki kamu tatili nedeniyle bugün döviz satım ihalesi düzenlemeyecek. Columbus Day (Kristof Kolomb'un Amerika kıtasına ayak basmasının yıldönümü) tatili nedeniyle ABD'de ödeme sistemlerinin kapalı olduğu için Merkez Bankası bugün döviz satım ihalesi açmayacak. Tahvil piyasası dışındaki diğer piyasalarda ise işlem gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın Döviz Satım İhale Esaslarına göre, Türkiye'de işgünü olmasına rağmen; ABD'de ödeme sistemlerinin tatil olduğu günlerde, yarım işgünlerinde ve ihale saati öncesinde Merkez Bankası'nca dövize doğrudan müdahale edilen günlerde ihale düzenlenmiyor.

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