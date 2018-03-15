T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MB Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 9.49, dolar 4.10 lira

İstanbul, 15 Mart (DHA) – Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9

15 Mart 2018 18:04

İstanbul, 15 Mart (DHA) – Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi\'nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.49’a geriledi, dolar kuru beklentisi 4.10 lira ile değişmedi.

Beklenti Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.52 iken, bu anket döneminde yüzde 9.49\'a, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.26\'dan, bu anket döneminde yüzde 9.24\'e geriledi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 8.25 düzeyinden yüzde 8.31 düzeyine yükseldi.

Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 45.1 milyar dolarken, bu anket döneminde 48.2 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 45.7 milyar dolar ve 47.7 milyar dolar oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mart DHAMerkez Bankası MartBeklenti AnketiBeklenti AnketindeTÜFEAnketteAnket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24