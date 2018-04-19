T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MB Beklenti Anketi: Yıl sonu enflasyon yüzde 10.07, dolar 4.22 lira

İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10

19 Nisan 2018 18:07

İstanbul, 19 Nisan (DHA) – Merkez Bankası Mart ayı Beklenti Anketi\'nin sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10.07’ye çıktı, dolar kuru beklentisi 4.22 liraya yükseldi.
Beklenti Anketi’nde yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.49 iken, bu anket döneminde yüzde 10.07’ye, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.24\'ten, bu anket döneminde yüzde 9.62\'ye yükseldi. Ankette 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket döneminde yüzde 8.31 düzeyinden yüzde 8.63 düzeyine yükseldi.
Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 48.2 milyar dolarken, bu anket döneminde 50.8 milyar dolara yükseldi. 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 47.7 milyar dolar ve 49 milyar dolar oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHAMerkez Bankası MartBeklenti AnketiBeklenti AnketindeTÜFEAnketteAnket

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24