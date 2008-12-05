MB bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürdü

Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık oranlarını Türk parası yükümlülüklerde değiştirmedi, ancak yabancı para yükümlülüklerinde yüzde 11'den yüzde 9'a çekti.



Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılık oranlarını Türk parası yükümlülüklerde değiştirmeyerek yüzde 6'da bıraktı. Ancak yabancı para yükümlülüklerinde yüzde 11'den yüzde 9'a çekti.



Zorunlu karşılık oranı



Mevduat kabul eden finansal kurumların bu mevduatlara karşılık olarak merkez bankasında tutmak zorunda oldukları mevduatlar için kanunen saptanan oranı ifade etmektedir.



Merkez bankaları bu oranı bir para politikası aracı olarak kullanabilmektedir. Eğer bankalar atıl rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranı artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur. Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur. (Tempo24)

