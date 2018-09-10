MB anketi: Yıl sonu enflasyon beklentisi 19.61'e yükseldi

İstanbul, 10 Eylül (DHA) – Merkez Bankası’nın her ay gerçekleştirdiği beklenti anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16.45’ten yüzde 19.61’e yükseldi.

Merkez Bankası’nın her ay 53’ü finansal sektör, 12’si reel sektör, üçü ise profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştiği ankette;

- Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.45 iken, bu anket döneminde yüzde 19.61\'e yükseldi.

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.9 iken, bu anket döneminde yüzde 3.4’e geriledi.

- Cari İşlemler Dengesi Beklentileri 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 52.7 milyar dolar iken, bu anket döneminde 49.7 milyar dolara geriledi.

- 2018 yıl sonu döviz kuru (dolar/lira) beklentisi bir önceki anket döneminde 5.97 lira iken, bu anket döneminde 6.59 liraya yükseldi.

- 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 6.29 lira iken, bu anket döneminde 7.08 liraya yükseldi.

- TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19.19 iken, bu anket döneminde yüzde 21.27’ye yükseldi.

- 2018 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1.25 iken, bu anket döneminde yüzde 2.13’e yükseldi.

- Ekim ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1.50 ve yüzde 2.05 oldu.

- Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 1.33 oldu.

- 12 ay sonrası TÜFE ortalama olarak yüzde 16.1 olasılıkla yüzde 12 -12.99 aralığında, yüzde 16.6 olasılıkla yüzde 13 -13.99 aralığında, yüzde 10.2 olasılıkla ise yüzde 14 -14.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

- 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise ortalama olarak yüzde 16.7 olasılıkla yüzde 9.0 -9,99 aralığında, yüzde 23.4 olasılıkla yüzde 10 -10.99 aralığında, yüzde 24.9 olasılıkla ise yüzde 11 -11.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

- BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19.19 iken, bu anket döneminde yüzde 21.27’ye yükseldi.

- 2018 yılı Eylül ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 22.82, 22.92, 22.92, 22.09, 20.28 ve 17.40 yükseldi.

- Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS\'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 20.82 iken, bu anket döneminde yüzde 21.65’e yükseldi.

- Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS\'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18.87 iken bu anket döneminde yüzde 21.65’ye yükseldi.

- TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 21.44, 22.02, 21.59, 19.45 ve 16.48 düzeylerine yükseldi.

- 2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise 47.2 milyar dolar iken 39.1 milyar dolara geriledi.

- GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.9 iken, bu anket döneminde yüzde 3.4’e geriledi.

- 2019 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.5 iken bu anket döneminde yüzde 2.7’ye geriledi.